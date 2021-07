„Wir haben hier ein Problem mit dem Markt“

„Krone“: Wie viele „tote Häuser“ gibt es bereits in Lech Zürs?

Jochum: Die Situation ist dramatisch und hat sich gerade in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich verschärft. Alle, die in Lech leben oder Lech besuchen, kennen das Problem und haben sich schon einmal über die dunklen Häuser gewundert. Das war auch der Grund, wieso wir die Notbremse gezogen haben.