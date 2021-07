Bundesverwaltungsgericht für „sachliche“ Debatte

Schuldzuweisungen und viel politisches Kleingeld: Nach dem Mord an einem 13-jährigen Mädchen in Wien ist die Debatte über den Umgang mit straffällig gewordenen Asylwerbern hochgekocht. Das Bundesverwaltungsgericht will sich aber an ebendiesem Pingpong der Schuldzuweisungen nicht beteiligen. Man sei um „Versachlichung“ bemüht und beabsichtige deshalb nicht, Verfahren über die Medien zu führen, teilte das BVwG am Montag mit.