Pensionist mit Eisenstange stellte Einbrecher

Ist er stehen geblieben?

Ah geh. Er ist ins Einkaufszentrum, ich hinten nach mit nacktem Oberkörper und Eisenstange in der Hand. Niemand hat irgendetwas getan. Er hat gerufen auf Deutsch, dass er die Polizei holt, dass ich spinne. Dann hat er in seiner Sprache was gesagt, ich glaub’ das war nicht freundlich.