Beim Abbiegen fand Motorradfahrer den Tod

Noch vor Ort verstorben

Der Mühlviertler prallte gegen die rechte Frontseite des Wagens, gelenkt von einem 65-jährigen Deutschen. Der Motorradfahrer wurde zu Boden geschleudert. Die alarmierten Helfer des Roten Kreuzes konnten für den Pensionisten nichts mehr tun, er starb noch an der Unfallstelle.