Beim Abbiegen fand Motorradfahrer den Tod

Nicht mehr nach Hause kam ein 65-jähriger Mühlviertler, der am Sonnen-Montag zu einer Motorradtour aufgebrochen war. Er verunglückte beim Abbiegen auf einer beliebten Biker-Strecke im Innviertel neben der Donau.
Der 65-Jährige aus St. Gotthard war beim herrlichen Herbstwetter auf der Nibelungenstraße (B 130) unterwegs, als er – wie die Spurenlage zeigt – mit seinem Motorrad abbiegen wollte. Dabei dürfte er den Abstand zu einem entgegenkommenden Pkw falsch eingeschätzt haben.
Noch vor Ort verstorben
Der Mühlviertler prallte gegen die rechte Frontseite des Wagens, gelenkt von einem 65-jährigen Deutschen. Der Motorradfahrer wurde zu Boden geschleudert. Die alarmierten Helfer des Roten Kreuzes konnten für den Pensionisten nichts mehr tun, er starb noch an der Unfallstelle.
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