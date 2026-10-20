„Wir wollen mit der Trauer kein Geld verdienen“

In Pasching seit über 35 Jahren

Ganz neu ist die Idee in der Region freilich nicht. In Pasching gibt es bereits seit fast vier Jahrzehnten einen Tierfriedhof samt Krematorium. Dort können Tierbesitzer ihre verstorbenen Lieblinge einäschern und in Urnengräbern beisetzen lassen. Auch persönliche Abschiedsmöglichkeiten werden angeboten. Größere Tiere mit mehr als 30 Kilogramm werden allerdings zur Einäscherung an einen Partnerbetrieb in der Steiermark übergeben.