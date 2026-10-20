Großeinsatz der Polizei nach gefährlicher Drohung

Seine wüsten Drohungen brachten einen 35-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land hinter Gitter. Er wurde am Montagnachmittag von der Cobra in Garsten festgenommen. Seine Ex-Freundin hatte ihn angezeigt.
Zu dem größeren Polizeieinsatz kam es am Montagnachmittag in Garsten. Eine Frau hatte bei der Polizei angezeigt, dass ihr der 35-jährige Ex-Freund eine SMS gesendet hatte, in welcher er zu Gewalt gegen einen Bekannten aufrief und dafür eine Belohnung in Aussicht stellte. Weiters wird er beschuldigt, in dem Chatverlauf eine Drohung gegen eine Polizeiinspektion ausgesprochen zu haben.
Mehrfach angezeigt
Der 35-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land konnte von den Beamten ausgeforscht und durch das Einsatzkommando Cobra festgenommen werden. Der Mann wurde in die Justizanstalt eingeliefert. Er wird mehrfach angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.