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Cobra fasste ihn

Großeinsatz der Polizei nach gefährlicher Drohung

Oberösterreich
20.10.2026 10:09
Der Droher wurde von der Cobra festgenommen. (Symbolbild)
Der Droher wurde von der Cobra festgenommen. (Symbolbild)(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Seine wüsten Drohungen brachten einen 35-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land hinter Gitter. Er wurde am Montagnachmittag von der Cobra in Garsten festgenommen. Seine Ex-Freundin hatte ihn angezeigt.

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Zu dem größeren Polizeieinsatz kam es am Montagnachmittag in Garsten. Eine Frau hatte bei der Polizei angezeigt, dass ihr der 35-jährige Ex-Freund eine SMS gesendet hatte, in welcher er zu Gewalt gegen einen Bekannten aufrief und dafür eine Belohnung in Aussicht stellte. Weiters wird er beschuldigt, in dem Chatverlauf eine Drohung gegen eine Polizeiinspektion ausgesprochen zu haben.

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Mehrfach angezeigt
Der 35-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land konnte von den Beamten ausgeforscht und durch das Einsatzkommando Cobra festgenommen werden. Der Mann wurde in die Justizanstalt eingeliefert. Er wird mehrfach angezeigt.

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