Großeinsatz der Polizei nach gefährlicher Drohung

Zu dem größeren Polizeieinsatz kam es am Montagnachmittag in Garsten. Eine Frau hatte bei der Polizei angezeigt, dass ihr der 35-jährige Ex-Freund eine SMS gesendet hatte, in welcher er zu Gewalt gegen einen Bekannten aufrief und dafür eine Belohnung in Aussicht stellte. Weiters wird er beschuldigt, in dem Chatverlauf eine Drohung gegen eine Polizeiinspektion ausgesprochen zu haben.