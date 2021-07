Nachbar verfolgte und stellte Serien-Einbrecher

Der Verdächtige, ein 49-jähriger tschechischer Staatsbürger, verschaffte sich am Samstag gegen 15.20 Uhr in Ansfelden durch die offene Haustüre Zugang zu einem Wohnhaus. Bevor er etwas stehlen konnte, wurde er von der 73-jährigen Besitzerin bemerkt. Daraufhin ergriff der Tscheche die Flucht und lief in Richtung Einkaufszentrum Haid-Center davon. Da der 78-jährige Nachbar den Vorfall bemerkt hatte, nahm er die Verfolgung des 49-Jährigen auf.