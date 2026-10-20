Arbeiter auf Baustelle von Bagger am Fuß erfasst

Ein Arbeiter (31) wurde am Dienstag auf einer Baustelle in Laakirchen in OÖ schwer verletzt. Aus noch unklarer Ursache erfasste ein Bagger den 31-Jährigen am Fuß, woraufhin er zu Sturz kam.
Auf einer Baustelle in Laakirchen ereignete sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land führte Verdichtungsarbeiten mit einem Rüttelstampfer im Bereich eines Leitungsgrabens durch. Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen lenkte zum selben Zeitpunkt einen Bagger im Baustellenbereich.
Kollegen halfen Verletztem
Aus noch unklarer Ursache wurde der 31-Jährige vom Bagger am Fuß erfasst und kam zu Sturz. Sofort eilte der 26-Jährige seinem Kollegen zu Hilfe, ein weiterer Arbeiter setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der 31-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
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