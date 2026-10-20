Arbeiter auf Baustelle von Bagger am Fuß erfasst

Kollegen halfen Verletztem

Aus noch unklarer Ursache wurde der 31-Jährige vom Bagger am Fuß erfasst und kam zu Sturz. Sofort eilte der 26-Jährige seinem Kollegen zu Hilfe, ein weiterer Arbeiter setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der 31-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.