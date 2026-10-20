In Linzer Med-Uni geht Angst vor Stopptaste um

Innerhalb von zwölf Jahren wurden in Linz jährlich 330 Studienplätze aufgebaut. „Mit einer enormen Kraftanstrengung ist es gelungen, die Zahl der Studienplätze in kurzer Zeit von 60 auf 330 zu erhöhen. Die hohe und vielfach ausgezeichnete Qualität der Lehre verdanken wir insbesondere dem großen Engagement unserer Ärzte, von denen mehr als 70 Prozent am Kepler Universitätsklinikum tätig sind. Derzeit schließen jährlich rund 200 Studierende ihr Medizinstudium in Linz ab. Etwa 75 Prozent von ihnen beginnen ihre ärztliche Ausbildung in Oberösterreich und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der regionalen Gesundheitsversorgung“, so Bernd Lamprecht, Dekan für Lehre der Medizinischen Fakultät der JKU.