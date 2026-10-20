Mit 50 Gänsen begann die große Leidenschaft

Nicht bloß eine Einnahmequelle

Mehr als 10.000 Weidegänse gibt es mittlerweile im Traunviertel. Viele Bauern haben damit ein zusätzliches Standbein gefunden. Hebesberger selbst steht heute sowohl der Traunviertler als auch der Österreichischen Weidegans vor. Besonders freut die engagierte Bäuerin aber etwas anderes: die Treue ihrer Kunden. Viele kaufen seit Jahren bei denselben Bauern, auch heimische Wirte setzen auf die regionalen Gänse. Für die sympathische Bäuerin ist das ein schöner Beweis, dass sich die Arbeit lohnt. Und wenn sie über ihre Tiere spricht, wird deutlich, dass die Gänse bei ihr nicht bloß Einnahmequelle sind, sondern längst eine Herzensangelegenheit.