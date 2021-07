Feuerwehrmann barg eigene Tochter tot aus Trümmern

Mehr als eine Woche nach dem Teileinsturz eines Wohnkomplexes im US-Bundesstaat Florida sind jetzt in den Trümmern weitere Leichen entdeckt worden. Einsatzkräfte hätten die beiden Toten am Freitag gefunden, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levin Cava. Damit steigt die offizielle Zahl der Todesopfer auf 22. Als vermisst gelten noch 126 Menschen, wobei bis dato unklar ist, wie viele von ihnen sich zum Unglückszeitpunkt tatsächlich in dem Gebäude in Surfside nahe Miami aufhielten. Bereits am Donnerstag waren zwei Leichen gefunden worden, darunter die der siebenjährigen Tochter eines Feuerwehrmannes.