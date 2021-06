Miami: Zwölfstöckiges Wohnhaus teils eingestürzt

Das als „Champlain Towers“ bekannte Gebäude in Surfside unweit von Miami Beach ist zwölf Stockwerke hoch. Mitten in der Nacht brach offenbar ein riesiger Teil des Gebäudes weg, in manchen User-Tweets auf Twitter ist von einer Explosion die Rede. Vor Ort bietet sich ein Bild der Zerstörung: Trümmerteile liegen weit verstreut.