Einsturz in Miami: Experte warnte 2018 vor Schäden

Bei dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses in einem Vorort von Miami im US-Bundestaat Florida sind vier Menschen gestorben. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer noch stark steigen wird, da 159 Menschen vermisst werden. Rettungskräfte suchen unermüdlich in den Trümmern nach Überlebenden. Indes wird die Unglücksursache ermittelt. Dabei sorgt ein Medienbericht für Aufsehen: Demnach warnte ein Gutachter schon vor drei Jahren „größere strukturelle Schäden“ an dem 40 Jahre alten Wohnkomplex.