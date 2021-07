Fluchtversuch gescheitert: Diebes-Duo geschnappt

Die vorerst unbekannten Täter vollführten am Donnerstag und Freitag in Millstatt, Matrei in Osttirol, Lavant, Innsbruck und Wattens ihre Coups. Sie brachen in geparkte Autos ein und stahlen darin abgelegte Wertgegenstände. „Im Zuge erster Ermittlungen konnte erhoben werden, welches Fahrzeug die unbekannten Täter benutzten“, teilte die Tiroler Exekutive mit.