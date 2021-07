Letzter großer Live-Auftritt der Kultband

Jener weltberühmte Song, den Opus-Gitarrist Ewald Pfleger am Strand von Ibiza geschrieben hatte, gab es im Herbst 1984 bei der Elf-Jahres-Feier der Band im Stadion in Oberwart live zu hören. „Live Is Life“ konnte zuerst nicht aufgenommen werden, das Tonband war aus. Am Ende des Konzerts wurde der Song ein zweites Mal gespielt – der Rest ist Musikgeschichte.