„Muss für Schwimmkurs extra zum Testen“

Szenenwechsel in den Prater: In den Fahrgeschäften und Lokalen gilt, ebenso wie in Freibädern, Kinos etc., die 3-G-Regel. „Die Tests sind für Eltern sehr mühsam“, sagt Jessica Wallinger, Mutter von zwei Kindern (2 und 6). Auch Lisa (14) und Valerie (13) sagen: „Man muss sich jetzt schon genauer überlegen, wann man wo hingehen kann.“ Gastronomin Tina Heinl (Lokal Stormy Sunday) ist froh, dass es im Prater zwei Testboxen gibt. Das Ergebnis liegt in zehn Minuten vor. Mit dem negativen Befund sollen auch die Kinder überall hinein dürfen.