USA: Feuerwerkskörper bei Beschlagnahme explodiert

Laut Angaben der Polizei passierte der Vorfall während Beamte in einem Haus im Süden der kalifornischen Metropole rund 2300 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper beschlagnahmte. Sowohl das Bombenkommando als auch Ermittler sollen vor Ort gewesen sein, als man in der Gasse hinter dem Haus Paletten voller Sprengstoff in den Sattelzug lud, hieß es.