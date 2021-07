Lakeside Park vergab Zertifikate an Stammschulen

Der Lakeside Park ist ein Forschungszentrum, in dem auch Schüler aller Altersklassen Labors vorfinden, die es an keiner Schule gibt. Im Vorjahr besuchten 13.500 Schüler den Mint-Unterricht im Lakeside Park. Darum wurden am Mittwoch 15 Zertifikate an Kärntner Schulen, die Stammgäste sind, vergeben.