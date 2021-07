Ungarn erleichtert Besuch von Hotels und Lokalen

Laut einer zweiten Verordnung ist der europäische „Grüne Pass“, der seit Donnerstag EU-weit akzeptiert wird, dem ungarischen Immunisierungsausweis gleichgestellt. Damit können Touristen aus EU-Ländern mit ihrem Zertifikat etwa Diskotheken, Fußballspiele oder Festivals besuchen. Die Maskenpflicht wird in vielen Bereichen, etwa in Geschäften und im öffentlichen Verkehr, aufgehoben. Zuletzt hatte sich die Corona-Lage in unserem Nachbarland deutlich entspannt.