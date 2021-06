Mit dem Grünen Pass ans blaue Meer

Werden die österreichischen Zertifikate auch in anderen Staaten anerkannt?

Ja. Um EU-weit die Überprüfbarkeit der entsprechenden Zertifikate sicherzustellen, werden die dafür notwendigen technischen Schnittstellen zwischen den Systemen der Mitgliedsstaaten geschaffen. Die Zertifikate sind damit europaweit lesbar. An jeder Grenze kann man dann mit dem QR-Code nachweisen, dass man geimpft, getestet oder genesen ist. Allerdings gibt es noch Unklarheiten, was die Teilimpfungen betrifft. In Österreich gilt die Impfung 22 Tage nach dem ersten Stich. In anderen EU-Ländern muss man vollständig geimpft sein. Hier wird noch an einer einheitlichen Regelung gearbeitet.