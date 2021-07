Drei neue öffentliche Liegewiesen an Badeseen

Lust auf einen Badetag in der Natur? Da bieten sich neben den 27 öffentlichen Badeplätzen der Bundesforste in Oberösterreich weitere 27 öffentliche Seezugänge des Landes an. Die jüngsten drei Badeflächen sind am Traunsee, Hallstättersee und am Vorderen Langbathsee zu finden, berichten die Politiker Stelzer und Achleitner.