„Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend“

Weniger Sorgen

Rausgehen in die Sonne ist für Raphael unmöglich, in einen See oder ein Bad springen lebensgefährlich. „Wir gehen eben erst um 21 Uhr raus“, sagt die Mama und ist glücklich, dass mit Hilfe der Spenden der „Krone“-Familie die Sorgen, wie man das Adaptieren der Wohnung für Raphaels Bedürfnisse - er braucht ein eigenes Bad und die Wasserfilteranlage - stemmen sollte, viel, viel kleiner geworden sind. „Wir möchten uns einfach bedanken und hoffen, dass wir die Krankheit irgendwann hinter uns lassen können.“