Raphael durfte nach Schockdiagnose nicht mehr heim

Eigenes Bad für Raphael

„Nach jedem Bad- oder Toilettenbesuch müssen wir den Raum desinfizieren. Wenn Raphael ein eigenes Bad hat, dann reicht einmal am Tag, wie auch im Spital“, weiß die Mama. Frisches Obst, Gemüse, selbst Wasser aus der Leitung ist tabu für den Buben, der am Geburtstag, am 7. Mai, das Spital kurz verlassen durfte. „Auch nur, weil die Werte an diesem Tag passten“, sagt die 33-Jährige, die in Familienhospiz-Karenz ist. Alles muss frisch gekocht werden. Das Wasser im Spital wird durch einen Spezial-Filter für Raphael ungefährlich. „Wir brauchen einen Filter auch daheim, der kostet im halben Jahr 1200 €“, weiß die Mutter nicht, wie die Familie das stemmen soll.