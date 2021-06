Wettbewerbsklage gegen Facebook in USA abgewiesen

Bei ihrem Versuch, vor Gericht die Zerschlagung von Facebook zu erwirken, hat die US-Regierung einen schweren Rückschlag erlitten. Ein Richter in Washington wies eine entsprechende Klage der Handelsbehörde FTC ab. Diese habe nicht zeigen können, dass Facebook ein Monopol im Markt für soziale Netzwerke habe, hieß es in der am Montag veröffentlichten Entscheidung. Allerdings ließ er der Behörde noch die Möglichkeit offen, binnen 30 Tagen eine aktualisierte Klage einzureichen.