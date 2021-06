Einbrecher plünderten Tresor in Tankstelle

Ob auch im Tennisstüberl etwas fehlt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auf jeden Fall wurden die Einbrecher in der Tankstelle fündig, in die sie durch Aufbrechen des Fensters eingedrungen waren. Es gelang den Tätern einen Tresor aufzuschneiden und mehrere Tausend Euro zu stehlen. Der Einbruch wurde von einer Tankstellenmitarbeiterin am Sonntag um 5 Uhr früh entdeckt, die sofort die Polizei verständigte.