Posse um Ampel-Pärchen in St. Veit/Glan

Die im Jahr 2015 in Wien kreierten, heftig umstrittenen, aber mittlerweile weltweit gewürdigten Ampelpärchen sind auch in St. Veit angekommen. Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt, sollen seit einiger Zeit am Fußgänger-Übergang bei der Post Ampeln mit schwulen bzw. lesbischen Pärchen Toleranz und Weltoffenheit signalisieren.