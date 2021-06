Ohne jede Gnade

In einem Schreiben an UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat der russische Außenminister Sergej Lawrow jetzt erklärt, der Einschätzung nicht zustimmen zu können, „dass es keine Alternative zum grenzüberschreitenden Mechanismus in Syrien gibt, über den die humanitäre Hilfe Idlib erreicht“. Soll heißen: Die Hilfsgüter sollten künftig an das Assad-Regime geliefert und von diesem verteilt werden. Denn ohne die Zustimmung aus Moskau wird der noch offene Grenzübergang geschlossen, wie das in der Vergangenheit bereits bei weiteren drei der Fall war.