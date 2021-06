Malta auf grauer Liste für Finanzstraftaten

Eine internationale Institution zur Bekämpfung von Geldwäsche hat Malta auf eine Beobachtungsliste für Finanzstraftaten gesetzt. Die Financial Action Task Force (FATF) mit Sitz in Paris entschied sich trotz des Versuchs der maltesischen Regierung, die Entscheidung abzuwenden, zu diesem Schritt, berichtete die Zeitung „Times of Malta“ am Mittwoch. Regierungschef Robert Abela bestätigte die Entscheidung und bezeichnete sie als „ungerecht“.