Live: Uni zeigt „Alte Ansichten“-Ausstellung

Industrialisierung, Trachten & Co

Lehrveranstaltungsleiterin Ute Holfelder: „Viele der Motive finden sich in historischen Sammlungen: Industrialisierung, Trachten, Stadtansichten, Personendarstellungen, auch Berge - und die meisten der Karten sind ungelaufen, wurden also nie verschickt.“ Wie die Karten im letzten Jahrhundert in die Sondersammlung der Uni-Bibliothek kamen, ist nicht ganz klar