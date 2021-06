Jubelstimmung beim Public Viewing in Klagenfurt

Jubelstimmung herrschte am Montagabend beim Public Viewing am Neuen Platz in Klagenfurt, als Österreich mit 1:0 gegen die Ukraine siegte. Trotz brütender Hitze pilgerten wieder 800 treue Österreich-Fans in die Innenstadt, um unsere Mannschaft vor der Mega-Leinwand anzufeuern. Die Gastro-Experten Ernst und Thomas Jammer sowie Gerhard Lippitz versorgten alle Zuschauer mit kühlen Getränken.