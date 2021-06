Prinz William warf Harry wegen Meghan aus Palast

Letzten Endes mündete das Zerwürfnis darin, dass Harry und Meghan ihre royalen Verpflichtungen aufgegeben und in den USA ein neues Leben angefangen haben. Doch der Umzug hat nur bedingt Ruhe im britischen Königshaus einkehren lassen: In einem TV-Interview mit Oprah Winfrey rechneten Harry und Meghan mit ihrem royalen Leben ab, berichteten von rassistischen Äußerungen über den gemeinsamen Sohn Archie - und rückten die Königsfamilie damit nicht gerade in ein gutes Licht.