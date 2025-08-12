Ab „INNs GRÜN“ mit den Tickets der „Krone“

Mit der „Krone“ dauerhaft oder für 1 Tag zu Besuch

Wer gar nicht genug bekommen kann von der bunten Blütenpracht, der hat mit den Dauerkarten die größte Freude: Eintritt, so oft man will, schneller Einlass ohne Wartezeit, eine Vielzahl an Events ist bereits inkludiert, Sonderführungen und Hunde sind bereits inbegriffen. Zehn Stück dieser Dauerkarten verlosen wir nun an die „Krone“-Familie und on top 50x2 Tagestickets für einen Besuch bei der Landesgartenschau. Einfach unten Favoriten-Gewinn wählen und Daten ausfüllen. Eine Teilnahme ist bis Dienstag, 19. August, 9 Uhr möglich.