Landesgartenschau OÖ

Ab „INNs GRÜN“ mit den Tickets der „Krone“

Gewinnspiele
12.08.2025 06:00
Buntes Blütenmeer in Schärding
Buntes Blütenmeer in Schärding(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Seit April und noch bis 5. Oktober lockt die OÖ Landesgartenschau nach Schärding. Und die „Krone“ verlost dafür Eintritte: Mit Dauerkarten und Tagestickets tauchen die Gewinner ins bunte Blütenparadies ein. Gleich hier mitspielen!

Der Regen ist vorbei, die Blumen haben reichlich Wasser getankt und verzaubern die Besucher der OÖ Landesgartenschau mit noch prächtigeren Farben als je zuvor. „INNs GRÜN“ ist da wirklich der perfekte Titel der Ausstellung für einen Familien-Ausflug ins Grüne.

Pause machen und genießen.
Pause machen und genießen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Eine Floristikausstellung, neun kunstvoll gestaltete Themengärten, ein top Kulinarik-Angebot und unterhaltsame Veranstaltungen laden zum Verweilen ein. Am besten gleich einen Blick in den Eventkalender unter www.innsgruen.at werfen. Auch die kleinen Gäste können sich dort austoben, denn ein Abenteuer-, Wasserspielplatz und Motorikpark warten!

Kreative Inspirationen für den Garten.
Kreative Inspirationen für den Garten.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Events laden zum Verweilen ein.
Events laden zum Verweilen ein.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Mit der „Krone“ dauerhaft oder für 1 Tag zu Besuch 
Wer gar nicht genug bekommen kann von der bunten Blütenpracht, der hat mit den Dauerkarten die größte Freude: Eintritt, so oft man will, schneller Einlass ohne Wartezeit, eine Vielzahl an Events ist bereits inkludiert, Sonderführungen und Hunde sind bereits inbegriffen. Zehn Stück dieser Dauerkarten verlosen wir nun an die „Krone“-Familie und on top 50x2 Tagestickets für einen Besuch bei der Landesgartenschau. Einfach unten Favoriten-Gewinn wählen und Daten ausfüllen. Eine Teilnahme ist bis Dienstag, 19. August, 9 Uhr möglich.

