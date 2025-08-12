Ab „INNs GRÜN“ mit den Tickets der „Krone“

Seit April und noch bis 5. Oktober lockt die OÖ Landesgartenschau nach Schärding. Und die „Krone“ verlost dafür Eintritte: Mit Dauerkarten und Tagestickets tauchen die Gewinner ins bunte Blütenparadies ein. Gleich hier mitspielen!
Der Regen ist vorbei, die Blumen haben reichlich Wasser getankt und verzaubern die Besucher der OÖ Landesgartenschau mit noch prächtigeren Farben als je zuvor. „INNs GRÜN“ ist da wirklich der perfekte Titel der Ausstellung für einen Familien-Ausflug ins Grüne.
Eine Floristikausstellung, neun kunstvoll gestaltete Themengärten, ein top Kulinarik-Angebot und unterhaltsame Veranstaltungen laden zum Verweilen ein. Am besten gleich einen Blick in den Eventkalender unter www.innsgruen.at werfen. Auch die kleinen Gäste können sich dort austoben, denn ein Abenteuer-, Wasserspielplatz und Motorikpark warten!
Mit der „Krone“ dauerhaft oder für 1 Tag zu Besuch
Wer gar nicht genug bekommen kann von der bunten Blütenpracht, der hat mit den Dauerkarten die größte Freude: Eintritt, so oft man will, schneller Einlass ohne Wartezeit, eine Vielzahl an Events ist bereits inkludiert, Sonderführungen und Hunde sind bereits inbegriffen. Zehn Stück dieser Dauerkarten verlosen wir nun an die „Krone“-Familie und on top 50x2 Tagestickets für einen Besuch bei der Landesgartenschau. Einfach unten Favoriten-Gewinn wählen und Daten ausfüllen. Eine Teilnahme ist bis Dienstag, 19. August, 9 Uhr möglich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.