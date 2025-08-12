100 Jahre alter Sensationsfund bei Schwammerlsuche

Eigentlich wollte die Urlauberfamilie Gelpke in der Tiroler Leutasch nur Pilze suchen. Dabei machte das Trio einen Sensationsfund: Unweit der Rauthhütte (1605 Meter) am Ostfuß der Hohen Munde befand sich im Erdreich eine im Jahr 1925 (!) hergestellte Bierflasche.