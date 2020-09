Harry & Meghan begleichen 2,4 Mio. Pfund Schulden

Nach Abschluss ihres Netflix-Deals haben Prinz Harry und Herzogin Meghan 2,4 Millionen Britische Pfund für die Renovierung ihres Wohnsitzes in Großbritannien zurückgezahlt. „Dieser Beitrag deckt vollständig die Renovierungskosten für das Frogmore Cottage, das sich im Besitz der Queen befindet, ab“, schrieb Harrys und Meghans Sprecher am Montag in einem Statement.