Schon jetzt haben uns Tausende Kameras im Visier

Die hohe Zahl überrascht: Nicht weniger als 1779 Kameras haben alleine die Graz Linien aktuell im Einsatz, der Großteil davon (1193) in ihren mehr als 170 Bussen: Fünf bis acht Kameras befinden sich in jedem Fahrzeug! Dazu kommen die Straßenbahnen, die Remisen, die Schloßbergbahn und -lifte, weiters der Nahverkehrsknoten Puntigam mit acht und die Nahverkehrdrehscheiben am Hauptbahnhof mit gleich 35 Kameras.