Schon jetzt haben uns Tausende Kameras im Visier

Innenminister Gerhard Karner will mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum, viele Bürgermeister begrüßen den Vorstoß. Doch schon jetzt haben Tausende Kameras die Menschen in Österreich im Visier – auf den Autobahnen, auf Bahnhöfen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Die hohe Zahl überrascht: Nicht weniger als 1779 Kameras haben alleine die Graz Linien aktuell im Einsatz, der Großteil davon (1193) in ihren mehr als 170 Bussen: Fünf bis acht Kameras befinden sich in jedem Fahrzeug! Dazu kommen die Straßenbahnen, die Remisen, die Schloßbergbahn und -lifte, weiters der Nahverkehrsknoten Puntigam mit acht und die Nahverkehrdrehscheiben am Hauptbahnhof mit gleich 35 Kameras.
