Die jungen Leute kehren Kärnten den Rücken

Einblick in die Jugendarbeit

Franz Pirker-Jeremias erlebt diesen Negativtrend hautnah in seiner Arbeit. Als Vorstandsmitglied bei bOJA (bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit) hat er täglich mit Jugendlichen im Alter von zwölf bis 18 Jahren zu tun. Er bestätigt die Studienergebnisse und kennt vielfältige Gründe für die Abwanderung von Jugendlichen. Es fehle an attraktiven Job- und Ausbildungsmöglichkeiten in Kärnten. Viele Jugendliche priorisieren zudem die Ausgeglichenheit zwischen Arbeit und Privatleben und sehnen sich nach mehr Flexibilität im Beruf. Wien und Graz werden daher immer beliebter, da dort die Chance, eine passende Arbeitsstelle zu finden, größer ist.