Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tag der Jugend

Die jungen Leute kehren Kärnten den Rücken

Kärnten
12.08.2025 06:00
Die Universität Klagenfurt ist die größte akademische Ausbildungsstätte in Kärnten.
Die Universität Klagenfurt ist die größte akademische Ausbildungsstätte in Kärnten.(Bild: Krone KREATIV/AAU/Daniel Waschnig)

Die Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen verlässt Kärnten. Das zeigt sich auch deutlich in der Altersstruktur. Die Altersgruppe der Unter-20-Jährigen liegt gerade einmal bei 17,9 Prozent. Tendenz: sinkend.

0 Kommentare

Obwohl Kärnten grundsätzlich einen Bevölkerungszuwachs von 0,1 Prozent gegenüber 2024 verzeichnen konnte, zeigen Langzeitprognosen das Gegenteil. Aus derzeitiger Sicht ist Kärnten das einzige Bundesland, dessen Einwohnerzahl langfristig schrumpfen wird. Die niedrige Geburtenrate, vor allem aber auch die Abwanderung von Kärntnern und Kärntnerinnen in andere Bundesländer oder ins Ausland sind die wesentlichen Gründe dafür.

Einblick in die Jugendarbeit
Franz Pirker-Jeremias erlebt diesen Negativtrend hautnah in seiner Arbeit. Als Vorstandsmitglied bei bOJA (bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit) hat er täglich mit Jugendlichen im Alter von zwölf bis 18 Jahren zu tun. Er bestätigt die Studienergebnisse und kennt vielfältige Gründe für die Abwanderung von Jugendlichen. Es fehle an attraktiven Job- und Ausbildungsmöglichkeiten in Kärnten. Viele Jugendliche priorisieren zudem die Ausgeglichenheit zwischen Arbeit und Privatleben und sehnen sich nach mehr Flexibilität im Beruf. Wien und Graz werden daher immer beliebter, da dort die Chance, eine passende Arbeitsstelle zu finden, größer ist.

Zitat Icon

Viele Jugendliche sehen Klagenfurt als langweilige, tote Stadt. Sie ziehen nach Wien oder Graz und kehren dann nicht mehr nach Kärnten zurück.

Franz Pirker-Jeremias, Obmann-Stellvertreter bOJA

Außerdem bieten jene Städte eine breitere Vielfalt an Freizeitangeboten und ein aufregenderes Nachtleben, was für junge Erwachsene oft ausschlaggebend ist. „Viele ziehen erst Mitte 30 im Sinne der Familienplanung wieder nach Kärnten“, erklärt Pirker-Jeremias. Er sieht die Verantwortung in der Politik, nachhaltig etwas zu verändern, um für die Jugend insgesamt attraktiver zu werden.

Porträt von Nina Loibnegger
Nina Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
211.265 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
156.255 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Ausland
Österreicher stirbt bei Bootsausflug in Lignano
117.218 mal gelesen
Drama im beliebten italienischen Badeort Lignano Sabbiadoro an der Adria (Archivbild)
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1428 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1106 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1010 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Kärnten
Tag der Jugend
Die jungen Leute kehren Kärnten den Rücken
Proben in Ordnung
Wasser rein, nur eine Wohnanlage rät zur Vorsicht
Spielte bei Newcastle
Für drei Monate! Spittal holt Kicker aus England
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 61
Zum Schluss war kein Interview mehr möglich
Traditionelles Fest
„Das Gackern ist wie ein nach Hause kommen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf