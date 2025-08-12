Vorteilswelt
Zwei Helfer verletzt

Gegen wen nach dem Kranunfall jetzt ermittelt wird

Oberösterreich
12.08.2025 06:00
Der Feuerwehrkran stürzte über die Böschung in eine Wiese.
Der Feuerwehrkran stürzte über die Böschung in eine Wiese.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Zu Aufräumarbeiten nach einem Auffahrunfall wurde am Sonntagvormittag die Linzer Berufsfeuerwehr gerufen. Doch noch während der Kran in Stellung gebracht wurde, stürzte er plötzlich über eine Böschung und begrub zwei Helfer unter sich. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Wie konnte es am Sonntag zu dem Unfall mit einem Feuerwehrkran in Linz kommen? Diese Frage stellen sich aktuell nicht nur die Ermittlungsbehörde, sondern auch die Einsatzkräfte selbst. Das 50-Tonnen-Gefährt war zu Aufräumarbeiten nach einem Alko-Unfall zwischen einer Autofahrerin (35) und einer Bim gerufen worden.

Oberösterreich

Folgen Sie uns auf