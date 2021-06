Harry reagiert sauer auf BBC-Bericht über Lilibet

Prinz Harry wird Ende Juni in Großbritannien erwartet, um gemeinsam mit seinem Bruder Prinz William eine Statue von Prinzessin Diana im Kensington-Palast zu enthüllen. Ihre Mutter wäre am 1. Juli 60 Jahre alt geworden. Es heißt, dass die Queen Harry an diesem Tag zum Lunch gebeten hat. Es wird angenommen, dass Herzogin Meghan mit dem Baby und dem zweijährigen Sohn Archie in den USA bleibt.