Kate begeistert mit liebem Kommentar zu Baby Lili

Gemeinsam mit First Lady Jill Biden hat Herzogin Kate am Freitag am Rande des G7-Gipfels in Cornwall eine Schule besucht. Dabei kam die 39-jährige Dreifach-Mama ins Schwärmen und fand für ihre kleine Nichte Lili ganz besonders liebe Worte. Ob das etwa ein Friedensangebot an Herzogin Meghan und Prinz Harry war?