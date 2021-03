„Entbehrlich“: Habsburg kritisiert Harry & Meghan

„Die beiden sind in der Thronfolge so weit hinten“

Im Telefonat mit seinem Biografen, dem „Krone“-Redakteur Christoph Matzl, erklärt der Kaiserenkel frei heraus, weshalb er diese Art von öffentlichen Anschuldigungen für völlig inakzeptabel hält. „Die beiden sind in der Thronfolge so weit hinten, um nicht zu sagen praktisch nicht vorhanden, dass sie diesbezüglich gar keine Rolle spielen. Und ein derartiger weltweit ausgestrahlter Auftritt scheint mir schon auch deshalb völlig unangemessen“, so der Erzherzog, der vor Kurzem seinen 60. Geburtstag feierte.