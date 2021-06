Thomas Markle: Winfrey nutzt „schwachen“ Harry aus

Winfrey wolle immer mehr

Markle ist überzeugt davon, dass Winfrey besonders seinem Schwiegersohn Harry, mit dem sie die Dokumentarserie „The Me You Can‘t See“ („Das ich, das du nicht sehen kannst“) gemacht hat, nicht guttut. „Für mich schaut es so aus, als würde sie sie drängen, immer mehr zu bekommen. Die haben jemanden, der seine Seele in vier, fünf verschiedenen Sendungen offenlegt vor 50 oder 60 Millionen Menschen. Nicht einmal Dr. Phil würde das tun.“