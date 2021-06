Prinz Harry kommt mit Archie zu Dianas Gedenkfeier

Am 1. Juli wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden. An ihrem Lieblingsplatz im Sunken Garden des Kensington-Palastes werden ihre Söhne Prinz William und Prinz Harry deshalb an diesem Tag eine Statue von ihr enthüllen. Alles an diesem Tag ist britischen Medien zufolge von Prinz William und Herzogin Kate bereits minutiös durchgeplant worden. William soll sich eine wunderschöne und würdige Feier wünschen, die durch nichts getrübt wird. Die Probleme mit seinem Bruder Prinz Harry sollen an diesem Tag stillschweigen. Es soll um die Familie gehen. Die Enkelkinder Dianas, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, werden dabei sein.