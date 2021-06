Jugendliche prügelten Deutschen (25) ins Spital

Kurz nach Mitternacht war der 25-Jährige zu Fuß in der Innsbrucker Altstadt unterwegs, als er von mehreren unbekannten Jugendlichen angeblich mit südländischem Aussehen angerempelt wurde. „Die Unbekannten verfolgten den Deutschen einige Meter in Richtung Innbrücke“, heißt es seitens der Polizei. Plötzlich schlugen und traten sie auf ihn ein. Die Jugendlichen flüchteten schließlich in unbekannte Richtung.