„Schweigeminute“ für den Klimaschutz im OÖ Landtag

Müde schleppt sich Oberösterreichs Landtag dem Ende der aktuellen Gesetzgebungsperiode entgegen. In der 57. Sitzung am Donnerstag kam es erst nach peinlichem Schweigen zu einer Debatte über den Stand beim Klimaschutz in Oberösterreich. Anlass war eine dringliche Anfrage der Grünen an LH Thomas Stelzer (ÖVP).