Pensionist krachte in Stadel 3 Meter auf Beton

Ein 76-jähriger Pensionist aus Griffen war am Dienstag im Zuge einer Nachbarschaftshilfe auf dem landwirtschaftlichen Anwesen seines Nachbarn in der Gemeinde Griffen damit beschäftigt, im Heustadel mit einem Ladewagen eingebrachtes Heu in einen hinteren Bereich der Stadeltenne zu verbringen. Dabei ist er aus Unachtsamkeit durch eine Lucke um die 3 Meter auf den darunter befindlichen Betonboden gefallen.