Schwierige Rettung nach Forstunfall in Greifenburg

Ein 24-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien ist am Mittwoch in einem Waldstück am Kreuzberg in der Gemeinde Greifenburg schwer verletzt worden. Der Mann hatte auf 1.330 Meter Seehöhe eine Fichte umgeschnitten. Als sie fiel und er sich in Sicherheit bringen wollte, trat er in ein Erdloch und kam zu Sturz.