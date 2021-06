LH Stelzer: Nein zu „billiger“ Staatsbürgerschaft

Belastung vom Bund her

Das passiert aber alles vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen auf Bundesebene, vor allem um die Kritik an der Justiz und die Ermittlungen gegen den türkisen Kanzler: „Die Gesamtwetterlage im Bund ist natürlich auch in Oberösterreich spürbar, das drückt das Stimmungsbild“, räumt Stelzer ein. Und die Kickl-Kür durch die FPÖ? Diese wirke sich auf die Koalition mit Oberösterreichs Freiheitlichen nicht aus, die Zusammenarbeit laufe weiter sachlich und gut, so Stelzer.