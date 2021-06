Patient in Kärnten war mit Indien-Virus infiziert

Bei nicht vollständig immunisierten Menschen kann sie jedoch um 60 Prozent ansteckender sein als die Alpha-Variante; also die erstmals in Großbritannien aufgetauchte Variante B.1.1.7. Danach tauchte in Südafrika die Variante B.1.351 (Beta) auf. Dann wurde in Brasilien die Variante P.1 (Gamma) gefunden. Zuletzt tauchte in Indien die Variante B.1.617.2 (Delta) auf.