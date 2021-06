Christian Baha: Privater Goldstandard

Nach der Krise ist vor der Krise. Auf die Gesundheitskrise folgt eine Papiergeldkrise, und deren Vorboten haben sich bereits eingestellt: In den USA ist die Inflation im Mai von 4,2 auf 5 Prozent geklettert, der höchste Wert seit 13 Jahren. In Österreich liegt die Teuerungsrate derzeit bei 2,8, in Deutschland bei 2,5 Prozent.