Inflation dürfte im Mai auf 2,8 % geklettert sein

Ähnliches in Deutschland zu beobachten

Auch in anderen Ländern steigen die Inflationsraten derzeit wegen des statistischen Zwölfmonatseffekts. So hat das Statistische Bundesamt für Deutschland am Montag eine vorläufige Teuerungsrate von 2,5 Prozent für Mai bekannt gegeben - den höchsten Wert seit September 2011, also seit fast einem Jahrzehnt.